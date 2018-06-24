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ديني

أمين الفتوى يوضح علامات قبول الصيام

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:54 م
صدى البلد
محمود ضاحي
أكد الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن علامات قبول الصيام بعد انقضاء شهر رمضان المبارك هى توفيق الله للعبد للمداومة على الطاعة.

وأضاف خلال فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن توفيق الله للعبد للمداومة على الطاعة بعد شهر رمضان المبارك دليل على أنه سبحانه تقبلها.

وتابع: "كان أحد الصالحين يقول "الطاعة بعد الطاعة علامة قبول للطاعة"، فإذا ما رأى الإنسان بعد شهر رمضان أن الله تعالى شرح صدره للاستمرار فى الطاعة وأداء العبادة ومداومة على قراءة القرآن فليعلم أن الله عز وجل قَبِل صيامه".

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