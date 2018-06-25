أبرز فيديوهات التوك شو .. أبو العينين: تشكيل اتحاد التحكيم العربي لفض النزاعات الإقليمية والعربية .. أردوغان يقتل تركيا بالانتخابات المزورة .. أحمد موسى: محرم إنجة هو الرئيس الشرعي لتركيا

تناولت برامج التوك شو، مساء الأحد، عددا من الموضوعات الهامة، والتي تمس المواطن، سوا اقتصاديا أو سياسيا، والتي كان في مقدمتها تصريحات محمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، والتي أكد فيها على أهمية تشكيل اتحاد التحكيم العربي لفض النزاعات الإقليمية والعربية، بجانب الحدث الأهم والذي نقلته غالبية البرامج، وتمثل في تزوير الانتخابات الرئاسية التركية لصالح الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان.





أبو العينين: تشكيل اتحاد التحكيم العربي لفض النزاعات الإقليمية والعربية



قال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إنه من العيب على الأمة العربية بكل كياناتها الاقتصادية نقل نزاعاتها الداخلية إلى فرنسا، أو مؤسسات التحكيم العالمية.



وأضاف "أبو العينين"، في تصريح لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه سعيد بأن يكون تحت مظلة المجلس الاقتصادي العربي، وأن يتم "لم شمل" الأمة العربية في مشروعات اقتصادية كبيرة، وتشكيل اتحاد التحكيم العربي، والذي ينبثق منه محكمة لفض النزاعات الإقليمية والعربية بين الأشخاص، أو بين الأشخاص والدول.



وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن تشكيل اتحاد التحكيم العربي شيء جيد، لأنه سيحوي الأمة العربية كلها، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة والجمعية العمومية سيضمان ممثلين من كل الدول العربية.



مميش: إيرادات قناة السويس وصلت 5.6 مليار دولار والأعلى فى التاريخ



قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس حققت أعلى إيرادات هذا العام خلال تاريخها، لافتا إلى أنه خلال الـ6 شهور الأخيرة حققت زيادة حوالي 16.7 عن الشهور المماثلة فى العام الماضى.



وأضاف الفريق مهاب مميش خلال مقابلة مع فضائية "المحور" أن إجمالي إيرادات الـ6 شهور مجمعة حوالى 13% من الدولار، لافتا إلى أن عائد القناة وصل حوالي 5.6 مليار دولار خلال عام واحد.



وأكد مهاب مميش أنه يوميا يتم إنشاء مشاريع جديدة بالقناة كما يتم تطوير الأداء والخدمات البحرية المقدمة للسفن العاملة.



أحمد موسى يعرض لقطات لتزوير الانتخابات التركية



قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما حدث بالانتخابات التركية فضيحة دولية، ويجب الانتفاض ضد هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن الرئيس الشرعي للانتخابات التركية هو محرم إنجه، وليس أردوغان.



وعرض موسى، في برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» لقطات مصورة لتسويد بطاقات انتخابية، وأصوات للناخبين على الأرض وعمليات تزوير علنية.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تزوير الانتخابات البرلمانية التركية، والانتخابات الرئاسية التركية، قائلا: "انتهت شرعية أردوغان اليوم، ولو هناك عدالة لتم إعلان محرم إنجه رئيسا شرعيا لتركيا".



أحمد موسى: بلطجية أردوغان اعتدوا على مراقبين دوليين



قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان زور الإنتخابات التركية، داعيا إلى تدشين والمشاركة في هاشتاج "أردوغان زور الانتخابات".



وأضاف "أحمد موسى" خلال برنامجه "على مسؤليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن بلطجية أردوغان ورجاله إعتدوا على مراقبين دوليين خلال عملية سير الإنتخابات، واصفًا إياهم بالمليشيات"، موضحا أنه تم منع المراقبين الدوليين من متابعة الانتخابات.



وأوضح أنه تم تسويد بطاقات انتخابات الرئاسة التركية على نطاق واسع لصالح الدكتاتور أردوغان، لافتا إلى أنه تم تزوير الإنتخابات بطريقة فجة والرئيس التركى نجح بطريقة غير شرعية.



وأتم: "محرم أنجه هو الرئيس الشرعى لو كان هناك عدالة وليس الدكتاتور أردوغان الذي جاء بالتزوير ولا يجد من يحاسبه".



أحمد موسى: محرم إنجه هو الرئيس الشرعي لتركيا



قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما حدث في الانتخابات التركية فضيحة دولية، ويجب الانتفاض ضد هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن الرئيس الشرعي للانتخابات التركية هو محرم إنجه، وليس أردوغان.



وأوضح أنه تم تسويد بطاقات انتخابات الرئاسة التركية على نطاق واسع لصالح الديكتاتور أردوغان، لافتا إلى أنه تم تزور الانتخابات بطريقة فجة والرئيس التركي نجح بطريقة غير شرعية.



وأوضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسؤليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه تم تزوير الانتخابات البرلمانية التركية، وكذلك الانتخابات الرئاسية التركية، قائلا: "انتهت شرعية أردوغان اليوم، ولو هناك عدالة لتم إعلان محرم إنجه رئيسا شرعيا لتركيا".



مجلس الوزراء: تلقينا 916 شكوى بعد رفع أسعار المحروقات



أكد السفير أشرف سلطان المتحدث، أنه منذ اليوم الأول لتطبيق الأسعار الجديدة لتعريفة المواصلات عقب تطبيق قرار رفع أسعار المحروقات تم تحديد العديد من الخطوط لتلقي شكاوى المواطنين والعمل الفوري على حلها، مشيرا إلى أنه تم تلقي أكثر من 916 شكوى بلغت ذروتها في اليوم الأول لتطبيق الزيادة الجديدة.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية« سوزان شرارة» في برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «تن»، أن القيادة السياسية كلفت بضرورة التعامل مع الشكاوى بشكل جاد والعمل على حلها بصفة فورية، مما قلل عدد الشكاوى في، مشيرا إلى وجود 11 محافظة لم ترد منها أي شكاوى على الإطلاق.



وأوضح أن أكبر معدل الشكاوى التي وردت إلى غرفة عمليات مجلس الوزراء كانت في اليوم الأول وبلغت 250 شكوى والتي انخفضت تدريجيا على مدار الأيام التالية لتطبيق القرار نتيجة التواجد لجميع القيادات على أرض الواقع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بضرورة التواجد في أرض الواقع للمتابعة الميدانية.



نائب: تم إعفاء وحدات الطعام المتنقلة من الضرائب 3 سنوات



قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة الذي صدق عليه الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم كان من أكثر القوانين جدلا.



وأضاف محمد فؤاد خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" أن قانون وحدات الطعام المتنقلة فى مجملة جيد للغاية ، مشيرا إلى أنه فى البداية كانت هناك صعوبة فى إصدار التراخيص .



وأوضح"محمد فؤاد" أنه من مزايا القانون أنه منح الوحدات المحلية بإصدار تراخيص لوحدات الطاع المنتقلة مع أعفاء أصحابها من دفع الضرائب لمدة 3 سنوات.



أحمد موسى يكشف خطة أردوغان للبقاء في الحكم مدى الحياة



عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات مصورة لاحتشاد الملايين لتأييد محرم إنجه في الانتخابات التركية الرئاسية، مشيرًا إلى أن الشعب التركي أعلن رفضه لأردوغان.



وأضاف "موسى"، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن أردوغان لجأ لتزوير الانتخابات ليفوز بدلًا من الرئيس الشرعي الفائز في الانتخابات التركية، وهو محرم إنجه.



وأوضح الإعلامي، أن أردوغان فصل دستور على مزاجه، مشيرًا إلى أنه جعل مدة الرئاسة 5 سنوات بدلا من 4 سنوات.



وكشف عن خطة أردوغان للبقاء في الحكم مدى الحياة، حيث احتسب لنفسه فترة رئاسة جديدة بعد كتابة دستور جديد، ليتاح له الفرصة لحكم تركيا مدتين رئاسيتين جديدتين.



وأكد أن أردوغان ينوي البقاء في الحكم ولا يتركه، وأنه بعد أن يمضي 10 سنوات في الحكم سيلغي الدستور، ويصيغ دستورًا جديدًا ليتيح الفرصة لحكم تركيا فترات رئاسية جديدة، قائلا: "انسوا يكون في ديمقراطية في تركيا".



رئيس حماية المستهلك: الرئيس يعمل بطريقة سريعة وفكر غير تقليدي



قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل بطريقة سريعة وفكر غير تقليدي.



وأضاف «عبد المعطي» خلال لقائه في برنامج «الحياة في مصر» المذاع على قناة «الحياة» أن الطريقة التى تعامل بها الرئيس السيسي والسرعة في إنجاز المشروعات بجودة عالية أظهرت تنسيق المؤسسات مع بعضها في الدولة والأثار الناتجة عن الإصلاح الاقتصادي واستغلال البعض لها.



وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لديه عدة إجراءات لتحقيق رقابة وضبط الأسواق لما فيه مصلحة المواطن المصري ، في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي بعيدا عن الفكر النمطي، مؤكدا أن هناك ضبطا للمنظومة الرقابة لتنفيذ كافة الأعمال والمشروعات بشكل أفضل.



أحمد موسى: اتحاد الكرة يقضي على محمد صلاح ويجب محاسبته



قال الإعلامي أحمد موسى، إن اتحاد الكرة المصري سبب تدمير محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، ومنتخب مصر، مشيرا إلى ان البطل محمد صلاح تعرض لأزمة خطيرة.



وأضاف موسى، في برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» قائلا: "عندي تفاصيل عن اللي حصل في روسيا مش قادر أقولها"، موجها رسالة إلى اتحاد الكرة: "انتوا بتجاملوا مين على حساب مين"، وماحدش فيكوا عمل اعتبار ل100 مليون عايزين يفرحوا".



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن اتحاد الكرة يقضي على محمد صلاح، ولا يدري قيمة ورمزية محمد صلاح، مؤكدا أنه يجب فتح تحقيق، ومحاسبة اتحاد كرة القدم".



نائب برلماني يطالب بتطبيق قانون الطوارئ ضد جشع التجار



قال النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب، إن الجميع يوافق على تطبيق قانون الطوارئ الاستثنائي الذي ينص عليه الدستور لأن الدولة تمر بمرحلة استثنائية.



وأضاف الجندي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" أنه يجب تطبيق قانون الطوارئ على التجار الذين يتعاملون بجشع مع المواطنين، ويرفعون الأسعار، ويزيدون الأعباء على المواطنين لان ذلك تلاعب فى قوت الشعب المصري.



وناشد "الجندى" المواطنين بمشاركة الدولة فى القضاء على جشع التجار وعدم السماح لهم بمغالاة الأسعار اكثر مما تحدده الدولة.





معتز محمود يكشف سر احتفاظ مصطفى مدبولي بمنصب وزير الإسكان



قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب فضل أن يحتفظ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بمنصبه وزيرًا للإسكان، لاستكمال البرنامج الإسكانى الذى بدأ تنفيذه منذ أن ترأس هذه الوزارة.



وأضاف "محمود"، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن المجلس رأى أنه إذا ترك "مدبولى" وزارة الإسكان قد تتوقف المشاريع التي تعمل عليها الدولة منذ 4 سنوات لفترة؛ لأن كل مسئول جديد يأتي ببرنامج جديد يطمح فى تنفيذه.



ووجه رئيس لجنة الإسكان، الشكر للحكومة السابقة التي كان يرأسها المهندس شريف إسماعيل قائلًا: "حكومة شريف إسماعيل قامت بدور كبير وتحية لكل الذين عملوا بها، ولكن التغيير سنة الحياة واختيار الدكتور مصطفى مدبولى رئيسا للحكومة فرصة جديدة للشباب الطامحين لان الدكتور مصطفى أصغر من ترأس الحكومة منذ 40 عامًا".



المالية: زيادة الضريبة على أصحاب الدخل المرتفع تدفعهم للتهرب



انتقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مطالبة البعض بزيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة بنسبة تتجاوز النسبة المحددة قانونا والمعمول بها والتي تقدر بـ 22.5%.



وقال وزير المالية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «خيري رمضان » في برنامج «مصر النهاردة» المذاع على الفضائية «الأولى»، أن القانون هو من حدد تلك النسبة، مؤكدا أنه لا يمكن تعديل تلك النسبة إلا بتعديل تشريعي، مشيرا إلى أن تعديل تلك النسبة له العديد من الآثار على الاستثمار والاقتصاد والتي تضر بالاستثمار بصورة كبيرة وفتح باب للتهرب الضريبي.



وتابع: "لو زودنا الضريبة على أصحاب الدخل المرتفع هيخليهم يتهربوا من سدادها ويشوفوا باب خلفي".



وأوضح وزير المالية، أن أولويات الدولة في تلك الفترة جذب الاستثمارات لخلق فرص لتشغيل الشباب وتخفيض نسبة البطالة في المجتمع.



طبيبة نفسية: المريض يقتل أسرته في هذه الحالات



قالت الدكتورة هالة حماد استشارى الطب النفسى، إنه توجد احتمالات كثيرة لقيام المريض النفسى بقتل أسرته مثلما فعل نجل الفنان الراحل مرسى أبو العباس مع أسرته.



وأضافت هالة حماد خلال مداخلة هاتفية لها مع فضائية "دى ام سى"، الاحتمال الأول قد يكون وصل نجل مرسى أبو العباس لحالة من الاكتئاب وصلت به لقتل أسرته خوفا عليهم من المعاناة من بعده، لافتة إلى أن فى مثل هذه الحالات يقوم الشخص بمحاولة قتل نفسه ولكنه يفشل وهذا لم يحدث من قبل نجل مرسى أبو العباس بعد القضاء على أسرته.



وأوضحت أن الاحتمال الثانى أنه قد يصاب رب الأسرة بحالة من الغيرة المرضية وهى عبارة عن غيرة شديدة من الرجل وشعوره بأن زوجته تخونه فيقوم بقتلها وقتل أولاده لانه يظن أنهم ليس أطفاله، أما الاحتمال الثالث قد يصاب الشخص المتزوج بحالة مرضية تسمى الزهام وهى شبيهة للانفصام، ويتخيل فى هذه الحالة ان زوجته هى التي تريد قتله ويظن أن أولاده يساعدوها على ذلك فيقوم بقتلهم أولا.