إصابة عامل بكسور بالدقهلية

أصيب عامل بكسور وكدمات إثر سقوطه من أحد مناطق الدقهلية.



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من ادارة النجدة يفيد بوصول خليل .م خ ٣٧ عاما عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية إلى مستشفى الطوارئ ، مصاب بكسر بالزراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، بسبب سقوط من علو.



وبسؤاله قرر أنه أثناء قيامه بتنظيف خزان المياه بمحل عمله بمنطقة توريل اختل توازنه وسقط من على السلم على الارض ، واصيب ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك وتحرر محضر بالواقعة.