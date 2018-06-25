القاهرة تعلن الحرب على إشغالات الأرصفة بمبادرة الرصيف حق للمشاة .. المحافظ: نحرص على حق المواطن في السير على رصيف آمن.. وتجهيزها لذوى الاحتياجات الخاصة

محافظ القاهرة:

نهدف إلى رفع الإشغالات عن الأرصفة واستعادة حق المواطن فيها

ستكون دليلًا على احترام المواطنين

فريق عمل من إدارتي التفتيش والمتابعة الميدانية لوضع ضوابط تنفيذ المبادرة

ستشمل ترميم الأرصفة وتعويض البلدورات المفقودة وإعادة دهانها





شرعت محافظة القاهرة في إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "الرصيف حق للمشاة" والتى تهدف إلى رفع الإشغالات عن الأرصفة واستعادة حق المواطن فيها.



وأعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أن هذه المبادرة ستكون دليلًا على احترام المواطنين وتوضح حرص المحافظة على حق المشاة في السير على رصيف آمن وعدم اضطرارهم للنزول إلى نهر الشارع ما يؤدي إلى عرقلة المرور وكثير من الحوادث.



وشكل المحافظ فريق عمل من إدارة التفتيش الفني والمستشار القانوني وإدارة المتابعة الميدانية لوضع ضوابط تنفيذ المبادرة وتحديد العناصر التي يجب أن تشملها.



وكلف المحافظ إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة برصد عدد الارصفة التي يتم تخليصها من الإشغالات في كل حي والتأكد من متابعة الحي لها وقدرته على عدم السماح بعودة الإشغالات إليها مرة أخرى، مشيرًا إلي أن هذا الأمر سيكون عنصرا رئيسيا من عناصر تقييم أداء رؤساء الأحياء.



وشدد المحافظ على أن إخلاء الأرصفة سيشمل عدم السماح بخروج المطاعم والمقامة عن المساحات المرخصة لهم وإزالة الأكشاك المخالفة كما ستشمل ترميم الارصفة وتعويض البلدورات المفقودة وإعادة دهانها.



ومنح المحافظ لرؤساء الأحياء حرية البدء في تنفيذ المبادرة بتقسيم الحي الي مربعات أو البدء بشوارع منفصلة حسب طبيعة كل حي وقدراته.



وطالب المحافظ رؤساء الأحياء بمراعاة تنفيذ منحدرات جانبية على مسافات متباعدة مراعاة لذوي الاحتياجات الخاصة.



كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتعامل بجدية تامة مع صناديق القمامة أمام المحال ومنع أصحابها من إغلاقها وإتاحتها لمرتادي المحال والمارة وتحرير محاضر بيئية للمخالفين وتوقيع غرامة مخالفة بيئية على المخالفين والتي تقدر بـ 20 ألف جنيه طبقًا للقانون.



ولفت المحافظ إلى رضاء المواطنين عن تجربة تطوير الأرصفة في منطقة القاهرة الخديوية آملا تطبيقها في باقي شوارع القاهرة.