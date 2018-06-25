خلفان يطالب بطرد قطر من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي

شن الفريق ضاحي خلف نائب رئيس شرطة دبي السابق هجوما عنيفا على نظام الحمدين الحاكم لإمارة قطر مؤكدا أنه أصبح عدوًا للأمة العربية ووجب طرد الدوحة من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي.



وكتب "خلف" على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" عددا من التغريدات يبين فيها الجرائم التى يرتكبها نظام الحمدين في حق الأمة العربية والدعم الذي يلقاه من أعدائها قائلا: "لم تعد قطر اليوم صالحة لكي تكون في إطار أمننا القومي العربي والخليجي .. أصبحت عدوا للأمة".



وتابع "خلفان"، قائلا: "إلى متى هذه المجاملات .. اطردوها من الجامعة العربية ومن مجلس التعاون الخليجي إلى أن يأتي الله بأمره ويحكم من يرحم أمتنا العربية وخليجنا العربي".