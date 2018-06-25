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حفيد سليمان أغا السلحدار يدعو الأمريكيين لزيارة مصر

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:02 ص
حفيد سليمان أغا السلحدار
حفيد سليمان أغا السلحدار
أ ش أ
أشاد الدكتور خالد مصطفى، حفيد سليمان أغا السلحدار، مسئول السلاح فى عهد محمد على باشا، بالأمن والأمان الذى تشهده مصر فى الوقت الراهن.

وثمن الدكتور خالد مصطفى -وهو رجل أعمال مصرى يقيم بالولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 40 عاما فى تصريح اليوم الاثنين على هامش زيارته لمصر- دور الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهوده للنهوض بالدولة المصرية على كافة المستويات وفي مختلف مناحى الحياة.

وقال إنه سوف يتبنى حملة مجتمعية بالولايات المتحدة الأمريكية، من خلال شركاته، يدعو فيها المجتمع الأمريكى لزيارة مصر وإبراز ما تتمتع به من أمن وما تحتضنه من كنوز أثرية ليس لها مثيل فى العالم وبما تمتلكه من مقومات سياحية عالمية.

وأشار الى أنه اصطحب عائلته، الى أهم المزارات الإسلامية ممثلة فى قلعة صلاح الدين ومسجد محمد على باشا، بالإضافة الى أهم المزارات الفرعونية ممثلة فى منطقة أهرامات الجيزة ومركب خوفو الفريد، ليطلعهم على تاريخ وحضارة مصر على مر التاريخ.

والأمير سليمان أغا السلحدار كان من كبار موظفي حكومة محمد علي باشا الكبير، وخدم فى عدة مناصب حتى وصل إلى منصب السلحدار، أي المسئول عن السلاح، وكان قد أنشأ الكثير من الوكالات والمساجد من بينها مسجد وسبيل وكتاب سليمان اغا السلحدار بشارع المعز لدين الله بحى الجمالية ، وتعد المجموعة الاثرية من أروع وأندر المجموعات الأثرية بطرازها المعماري الذي جعل منها لؤلؤة المنطقة التي تزخر بالآثار الإسلامية.

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