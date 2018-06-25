ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

اتحاد الكرة يرد على شائعة اعتزال صلاح: يتدرب بشكل طبيعي

الإثنين 25/يونيو/2018 - 10:37 ص
محمد صلاح نجم منتخب
محمد صلاح نجم منتخب مصر
منتصر المرشدي
قال أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن المنتخب ليس له أي علاقة بأي أمور سياسية بين إنجلترا وروسيا.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "لو كان يوجد مشكلة في مدينة جروزني ما كان وضعها فيفا من البداية ضمن خريطة معسكرات منتخبات المونديال".

وأوضح: "ليس لنا علاقة بأي أمور سياسية، الإنجليز موجودين في روسيا بشكل طبيعي".

وأتم: "نرفض استغلال المنتخب في الشأن السياسي واقحامنا في أمور ليس لنا علاقة بها".

وعن أنباء اعتزال صلاح، قال: "لم يتحدث صلاح في هذا الأمر، ويتواجد في المران بشكل طبيعي للغاية".

ترشيحاتنا

نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالتها فى باريس.. صور

وزير الداخلية الإيطالي يزور ليبيا الإثنين

مدبولي: 15 يوليو تسليم 552 شقة في القاهرة الجديدة بدار مصر

فتح محور الشهيد بمدينة نصر بعد انتهاء إنشاء كوبري امتداد المشير

شكاوى الأسعار تتصدر نشرة أخبار صباح البلد.. فيديو

شقيق العالم المصري الراحل عادل محمود: أخي هاجر لطلب العلم بعد 67

أردوغان: تركيا ستواصل التقدم في سوريا

رشا مجدي: الحملات الرقابية على الأسواق تحمي المواطنين.. فيديو

برلماني: تمديد الطوارئ يستهدف ضبط الإرهابيين.. فيديو

رشا مجدي عن مباراة مصر والسعودية: مواجهة قوية ومهمة..فيديو

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم في الأسواق

فضيحة جديدة داخل شركة طيران إسرائيلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالتها فى باريس.. صور

شاهد.. 3 طفلات متفوقات عالميا يبتكرن تطبيقا لسد جوع الفقراء

سلوى شقير .. 10 معلومات عن الفنانة اللبنانية فى ذكرى ميلادها

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير استعدادا للسعودية.. صور

مدبولي يبحث مع نائب رئيس العراق التعاون المشترك بين البلدين .. صور

فيديو

داليا أيمن عن مباراة مصر والسعودية: مواجهة بين بلدين شقيقين
شكاوى الأسعار تتصدر نشرة أخبار صباح البلد.. فيديو
رشا مجدي: الحملات الرقابية على الأسواق تحمي المواطنين.. فيديو
شاهد..تمارين رياضية لتعديل القوام
رشا مجدي عن مباراة مصر والسعودية: مواجهة قوية ومهمة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟