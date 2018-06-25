اتحاد الكرة يرد على شائعة اعتزال صلاح: يتدرب بشكل طبيعي

قال أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن المنتخب ليس له أي علاقة بأي أمور سياسية بين إنجلترا وروسيا.



وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "لو كان يوجد مشكلة في مدينة جروزني ما كان وضعها فيفا من البداية ضمن خريطة معسكرات منتخبات المونديال".



وأوضح: "ليس لنا علاقة بأي أمور سياسية، الإنجليز موجودين في روسيا بشكل طبيعي".



وأتم: "نرفض استغلال المنتخب في الشأن السياسي واقحامنا في أمور ليس لنا علاقة بها".



وعن أنباء اعتزال صلاح، قال: "لم يتحدث صلاح في هذا الأمر، ويتواجد في المران بشكل طبيعي للغاية".