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فن

في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن نهال عنبر

الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:19 م
صدى البلد
نورا نبيل
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة نهال عنبر ، فهي من مواليد 25 يونيو 1961 وقد أكملت اليوم عامها الـ57 .

نهال عنبر تزوجت مرة واحدة من العازف مجدي الحسيني وانفصلت عنه بعد إنجاب ابنها حسام.

بدأت مشوارها الفني عندما اكتشفها المخرج شريف عرفة وقدمها من خلال فيلم طيور الظلام.

نهال عنبر لم تدرس التمثيل ولكنها حاصلة على بكالوريوس سياحة.

ومن أشهر المسلسلات التي شاركت في بطولتها يتربى في عزو، القاصرات وامرأة من زمن الحب ويا رجال العالم اتحدوا .

نهال عنبر شاركت في بطولة عدد من الأفلام منها طيور الظلام وكوكب الشرق وعلى جنب ياسطى.

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