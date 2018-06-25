وزير الداخلية لمساعديه: قطعنا شوطًا كبيرًا فى حربنا ضد الإرهاب.. نعمل كتفا بكتف فى الملحمة الوطنية مع الجيش بسيناء.. منظومة مرورية شاملة لتنظيم الحركة المرورية.. صور

وزير الداخلية لمساعديه:

- مخططات الجماعات الإرهابية لاستهداف الدولة المصرية لا تتوقف

- منظومتنا المتكاملة أجهضت العديد من المخططات العدائية وحالت دون تنفيذها خلال الفترة السابقة

- نعى جيدًا تمويل العانصر المأجورة وتتعامل معها بدرجة عالية من الجاهزية والاستعداد

- قطعنا شوطًا كبيرًا فى حربنا ضد الإرهاب

- أجهزة الوزارة تشارك كتفا بكتف فى الملحمة الوطنية مع رجال القوات المسلحة فى سيناء

- تكثيف الضربات الاستباقية الوقائية لتلك العناصر الإرهابية

- تطوير قدرات أجهزة جمع المعلومات وتحليلها وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية لتفكيك الشبكات الإرهابية

- ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية

- ضرورة التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة الأداء الأمنى

- حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية

- الاهتمام على نحو خاص بكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة المترددين على القطاعات

- اعتماد خطة مرورية شاملة لتنظيم الحركة المرورية بكافة المحاور والشرايين الرئيسية

- مواصلة الحملات الأمنية لضبط الأسواق لمواجهة محاولات البعض لرفع الأسعار غير المبرر

- الوزارة سوف تواجه أية محاولات للمساس بأمن المواطنين



عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعًا مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية وكذلك بكافة مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر منظومة الفيديو كونفرانس، وذلك بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، لبحث إستراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية وفق الأوضاع الأمنية الراهنة.



وأشاد وزير الداخلية، فى بداية الاجتماع، بمنظومة العمل الأمنى وفاعلية الأداء وما حققته من نتائج متميزة تعكس مدى استيعاب المرحلة التى تمر بها البلاد والقدرة على التعامل معها، مؤكدًا أن تلك المنظومة المتكاملة استطاعت خلال الفترة الماضية إجهاض العديد من المخططات العدائية وحالت دون تنفيذها.



وأضاف وزير الداخلية أن مخططات الجماعات الإرهابية لاستهداف الدولة المصرية لا تتوقف، من خلال استخدام عناصر مأجورة وممولة، وأن الأجهزة الأمنية تعى جيدًا هذا الأمر وتتعامل معه بدرجة عالية من الجاهزية والاستعداد .



ونوه إلى أن رجال الشرطة والقوات المسلحة نجحوا فى تجنيب الوطن المسارات التى شهدتها العديد من دول المنطقة التى عانت من الإرهاب، ونجحوا فى استعادة الاستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتضييق عليها، مؤكدًا أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى حربنا ضد الإرهاب، لا سيما خلال الملحمة الوطنية التى تشارك فيها أجهزة الوزارة كتفًا بكتف مع رجال القوات المسلحة فى سيناء.



وأكد وزير الداخلية على حتمية المراجعة الدورية للإستراتيجية الأمنية بما يتماشى ويتلائم مع مصالح الدولة فى ظل التغيرات الإقليمية، مشددًا على أهمية اعتماد إستراتيجية أمنية تتضمن تطوير مفهوم الردع للعناصر الإرهابية من خلال تكثيف الضربات الاستباقية الوقائية لتلك العناصر.. الأمر الذى يتطلب تطوير قدرات أجهزة جمع المعلومات وتحليلها وتكامل منظومة تبادل المعلومات مع الجهات المعنية بما يساهم فى تفكيك شبكات العمل الإرهابية.



كما شدد الوزير على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة من خلال مركز المعلومات وإدارة الأزمات والتى تعد الأحدث فنيًا وتقنيًا لتحقيق التحرك الأمثل على الأرض إزاء الأزمات ومختلف المواقف الأمنية المحتمل حدوثها وطرق المعالجة الميدانية، اتساقًا مع إستراتيجية ورؤية وزارة الداخلية نحو الاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا فى مجال تحقيق الأمن.



وتابع الوزير، عبر الفيديو كونفرانس، استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين المواطنين وخطط انتشار القوات من خلال متابعة حيه لشاشات العرض المتواجدة داخل المركز والمتصلة بالكاميرات المنتشرة بالعديد من المحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى مديريات الأمن.



وشدد وزير الداخلية على ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية.. ودعم الخدمات الأمنية وتكثيف المرورات بالمنطقة المحيطة بها.. لافتًا إلى أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية أمام المهام التى تقع على عاتقهم.



كما وجه الوزير بمواصلة جهود الأجهزة الأمنية للتصدى لأى مظهر يشكل خروجًا على القانون وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى الأنشطة الإجرامية، واستمرار الحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية.



وكلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بضرورة التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة الأداء الأمنى والتعرف على المشاكل والقضايا على أرض الواقع، والعمل على توفير كافة القدرات والإمكانيات لتدارك أية ملاحظات.. ووجه سيادته بدعم قطاعات الخدمات الجماهيرية والعمل على تطويرها وتوفير الدعم اللازم للارتقاء بمستواها.. مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين بشكل متحضر، فضلًا عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية.



وكذا تفعيل دور ضباط حقوق الإنسان بالأقسام والمراكز وإضطلاعهم بتيسير أعمال المواطنين وتقديم أوجه المساعدة لهم، والاهتمام على نحو خاص بكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة الإمكانيات لتقديم خدمة مميزة وميسرة لهم.



كما وجه محمود توفيق وزير الداخلية مديرى إدارات المرور على مستوى الجمهورية باعتماد خطة مرورية شاملة لتنظيم الحركة المرورية بكافة المحاور والشرايين الرئيسية تستهدف إزالة كافة المعوقات المرورية، من خلال إيجاد حلول غير تقليدية من شأنها التيسير والتسهيل على المواطنين، وتكثيف الحملات المرورية التى تستهدف توعية قائدى السيارات بضرورة الإلتزام بقواعد وآداب المرور، مشددًا على المتابعة المستمرة على مدار اليوم من كافة المستويات القيادية.



وشدد الوزير على أهمية مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لضبط الأسواق للمساهمة مع كافة الجهات المعنية فى مواجهة محاولات البعض لرفع الأسعار غير المبرر، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب دون النظر إلى مصالح المواطنين إلى جانب استمرار الحملات الميدانية للمرور على مواقف سيارات الأجرة على مستوى الجمهورية، للتأكد من تفعيل التعريفة المقررة ومتابعة مدى التزام السائقين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.. وتشديد الرقابة على محطات الوقود للتأكد من انتظام العمل بها، وبيع المواد البترولية للمواطنين دون أى معوقات وعدم تخزينها.



وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحزم قِبل المخالفين لتكون رادعًا لكل من تسول له نفسه استغلال المواطنين.



وفى نهاية الاجتماع أكد وزير الداخلية أن كافة أجهزة الوزارة سوف تواجه أية محاولات للمساس بأمن المواطنين وأن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أيًا من تلك الممارسات، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون.. معربًا عن ثقته فى مساندة الشعب المصرى لكافة مؤسسات الدولة لعدم السماح بتحقيق أهداف كيانات غير شرعية تحاول التأثير على الروح المعنوية للشعب المصرى، الذى يعى تمامًا حجم التحدى ويقدر تضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم الغالية فداءً لأمن الوطن وسلامة المواطنين.

