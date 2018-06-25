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كأس العالم

هيكتور كوبر على كف عفريت قبل مباراة مصر والسعودية

الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:16 م
هكتور كوبر
هكتور كوبر
عمرو الحلوانى
تحدد مباراة اليوم بين المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم أمام نظيره السعودية اليوم فى إطار لقاءات الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كاس العالم مصير هيكتور كوبر مدرب الفراعنة فى الاستمرار أو من عدمه .

واستقر اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة على أن مباراة السعودية هى من ستحدد بقاء هيكتور كوبر مع الفراعنة أو من عدمه ، ففى حالة الفوز سيكون بقاء المدرب الأرجنتينى مؤكد بشكل كبير خاصة وأن الفوز سيكون مهم للغاية كونه الانتصار الأول لأحفاد الفراعنة فى تاريخ بطولات كأس العالم .

وفى حالة الخسارة سيكون بقاء كوبر أشبه بالمستحيل خاصة بعد الهزيميتن التى تلقاهما المنتخب أمام أوروجواى وروسيا فى الجولتين الماضيتين .

وكانت الأيام الماضية شهدت غضبا كبيرا من جانب الجاهير المصرية تجاه كوبر بعد الأداء المصرى غير الجيد الذى تم الظهور به فى الأونة الأخيرة .

وتحظى مباراة مصر والسعودية بأهيمة خاصة لدى هيكتور كوبر والذى فجر مفأجاة من العيار الثقيل، بعدما أكد خوضه المباراة بالتشكيل الأساسى رافضا إجراء أى تعديل بالفريق رغم الخروج بشكل رسمى من المونديال .

واستقر كوبر، المدير الفني للفراعنة، بنسبة كبيرة على التشكيلة التي يبدأ بها مباراة اليوم وفقا للتدريبات التى شهدها معسكر المنتخب الوطنى خلال الساعات القليلة الماضية.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفراعنة فى مواجهة السعودية كالأتى:

حراسة المرمى: عصام الحضري "محمد الشناوي".

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - علي جبر - أحمد حجازي - أحمد فتحي.

الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد - محمود تريزيجيه.

الهجوم: محمد صلاح ومروان محسن "عمرو وردة".

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