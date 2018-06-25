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محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير مشروع محور المحمودية..صور

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:04 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير مشروع محور المحمودية
أحمد عبد العزيز
تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال التطوير بمشروع محور المحمودية لمتابعة سير الأعمال به، وهو إحدى المشروعات التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الرابع للشباب، ويعد شريان مروري رئيسي حيوي لحل مشكلة التكدس المروري والازدحام بالإسكندرية.

وأطمئن المحافظ علي كافة الأعمال التي تتم وعدم وجود أي معوقات، مشيدا بدور المنطقة الشمالية العسكرية على جهدها المبذول في تنفيذ وإنجاز مشروع تطوير محور المحمودية، مؤكدا أن هذا يأتي استكمالا للدور الذي تقوم به القوات المسلحة والعمل لمدة ٢٤ ساعة يوميا لإنجاز المشروعات القومية في وقت قياسي وبأعلى المواصفات علي أرض الإسكندرية.

وأكد "سلطان"، علي اهتمام المحافظة بالمناطق الجانبية والطرق الداخلية التي تمس المواطنين البسطاء لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم، موضحا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة المحافظة في إصلاح وتطوير ورفع كافة الطرق بالمحافظة.
محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير مشروع محور المحمودية..صور
محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير مشروع محور المحمودية..صور
محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير مشروع محور المحمودية..صور

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