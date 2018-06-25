شاهد.. مشجعة سافرت خلف منتخب مصر في كأس العالم 1990 و2018

قالت أم يوسف، سيدة مصرية سافرت خلف منتخب مصر في كأس العالم 1990، في إيطاليا، وسافرت إلى روسيا في كأس العالم 2018، إنها قررت السفر لكأس العالم 2018، حتى يعيش أبناؤها نفس تجربتها في 1990.



وأضافت أم يوسف، في تصريحات لبرنامج «هنا روسيا» المذاع على فضائية «TEN» أن الكثيرين كان لديهم فكرة خاطئة عن المواطنين الروس، وصعوبة معاملتهم، إلا أنها غيرت هذه الفكرة خلال رحلتها لتشجيع منتخب مصر.



وأوضحت أم يوسف، أن الروس طيبون جدا، ويسألوهم دائما إذا كانوا محتاجين لأي شيء، مشيدة بمستوى التنظيم لبطولة كأس العالم.

