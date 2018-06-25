ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. مشجعة سافرت خلف منتخب مصر في كأس العالم 1990 و2018

الإثنين 25/يونيو/2018 - 05:02 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قالت أم يوسف، سيدة مصرية سافرت خلف منتخب مصر في كأس العالم 1990، في إيطاليا، وسافرت إلى روسيا في كأس العالم 2018، إنها قررت السفر لكأس العالم 2018، حتى يعيش أبناؤها نفس تجربتها في 1990.

وأضافت أم يوسف، في تصريحات لبرنامج «هنا روسيا» المذاع على فضائية «TEN» أن الكثيرين كان لديهم فكرة خاطئة عن المواطنين الروس، وصعوبة معاملتهم، إلا أنها غيرت هذه الفكرة خلال رحلتها لتشجيع منتخب مصر.

وأوضحت أم يوسف، أن الروس طيبون جدا، ويسألوهم دائما إذا كانوا محتاجين لأي شيء، مشيدة بمستوى التنظيم لبطولة كأس العالم.

ترشيحاتنا

هاتف فيصل فجر يثير الجدل في تدريبات المغرب .. صورة

بيتزى يعلن تشكيل السعودية لمواجهة مصر فى كأس العالم

قمة عربية بين مصر والسعودية بمونديال روسيا اليوم

عصام الحضري حديث الصحف العالمية قبل مباراة مصر والسعودية

صحيفة :رابيو يتمرد على سان جيرمان من أجل الانضمام لبرشلونة

شاهد.. زفاف مصري بمدرجات فولجوجراد في آخر مباراة للمنتخب بكأس العالم

محمد صلاح يدخل بمصر تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه.. والسبب

الغيابات تضرب الأخضر قبل مباراة مصر والسعودية في المونديال

محمد صلاح يتقدم لمصر بهدف في شباك السعودية .. فيديو

موعد مباراة مصر والسعودية والقنوات الناقلة

تريزيجيه يهدر الهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك السعودية

ميدو: الحضري صد أصعب ضربة جزاء شوفتها في حياتي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير التنمية المحلية: مصلحة المواطن هدف حكومي وبرلماني.. صور

مصري يحول الأماكن الأثرية لأسطورية: بشجع سياحة بلدنا.. صور

شاهد.. إضاءة شيراتون الدوحة بالعلم التركي بعد فوز أردوغان

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير مشروع محور المحمودية..صور

السفير الكوري : مصر شهدت تقدما ملحوظا في ظل قيادة السيسي.. صور

فيديو

شاهد.. مشجعة سافرت خلف منتخب مصر في كأس العالم 1990 و2018
إيمان الحصري: قلعة الأثاث بدمياط مهددة بالانهيار.. فيديو
لاكسالت يسجل الهدف الثاني لأوروجواي في روسيا.. فيديو وصور
محمد صلاح يتقدم لمصر بهدف في شباك السعودية .. فيديو
وزير الزراعة: عمال مشروع غرب المنيا واجهوا ظروفا صعبة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟