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أخبار العالم

بوتين يدعو نتنياهو وأبومازن لحضور نهائي كأس العالم

الإثنين 25/يونيو/2018 - 05:08 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجه دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لحضور مباراة نهائي كأس العالم يوم 15 يوليو في موسكو.

وأوضح موقع "والا" العبري أن نتنياهو يدرس حضور المباراة ومن المحتمل أن يرد بإيجابية على الدعوة الروسية.

وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب قال إن رئيس السلطة محمود عباس سيحضر المباراة النهائية من بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا مع عدد من رؤساء وزعماء العالم.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" عن الرجوب قوله إن عباس سيحضر المباراة النهائية بناء على دعوة تلقاها من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني أنفانتينو. وأوضح الرجوب أن رئيس السلطة سيلتقي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء تواجده في موسكو وسيبحثان العلاقات الثنائية وآخر المستجدات.

وألمحت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن نتنياهو من المحتمل أن يلتقي الرئيس الفلسطيني في موسكو، ووصفت دعوة بوتين بأنها "دعوة سياسية".

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