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كأس العالم

سلمان الفراج يسجل رقما مميزا مع السعودية بعد هدفه في مصر .. فيديو

الإثنين 25/يونيو/2018 - 05:15 م
سلمان الفراج
سلمان الفراج
محمد رشاد
سجل سلمان الفراج لاعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ، رقما مميزا عقب تسجيله هدف منتخب بلاده فى شباك مصر خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بين المنتخبين فى إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الاولى لدور المجموعات فى كأس العالم روسيا 2018 .

وبات الفراج لاعب الأخضر السعودي بهدفه أمام الفراعنة أول لاعب يسجل في كأس العالم منذ هدف سامي الجابر ضد تونس عام 2006.

وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين العربيين بالتعادل الايجابي 1-1 ، سجل لمصر محمد صلاح فى الدقيقة 22 من زمن المباراة، فيما تعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سلمان الفراج للمنتخب السعودي بهدف من ركلة جزاء.

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