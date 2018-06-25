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جيلان جبر: ترامب متبجح سياسيا وعلينا الدفاع عن مصالحنا.. فيديو

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:37 م
الكتابة الصحفية
الكتابة الصحفية جيلان جبر
إسلام الطوانسي
قالت الكتابة الصحفية جيلان جبر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصية واضحة وصريحة ويمتلك الكثير من التبجح السياسي ولا يجد من يردع هذا التبجح السياسي.

وأضافت جيلان في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ترامب انتقل إلى مرحلة فجة واضحة فمن الحديث عن مصالح أمريكا وانتخبه الأمريكيون من أجل هذا.

وأكدت جيلان أنه قد آن الأوان أن يتعامل العرب مع الملف الأمريكي بمبدأ المصلحة العربية، فترامب وأمريكا لن تسعى للمصالح العربية، وعلينا نحن من يسعى وراء مصالحنا والدفاع عنها.

وأوضحت جيلان، أن العرب إن لم يمتلكوا أوراقهم ومعرفة كيفية اللعب بتلك الأوراق فلا يلوموا إلا أنفسهم، ونحن نمتلك الكثير ويجب أن يكون هناك توافق حول كيفية استخدام ما نمتلكه أمام أمريكا.

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