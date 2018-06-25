محمد صلاح يعتذر لشعب مصر: معلش إحنا لسه صغيرين

اعتذر النجم المصري محمد صلاح، جناح المنتخب الوطني، للشعب المصري على النتائج المخيبة للآمال التي تحققت بمونديال روسيا، على مدار الأيام الماضية، واعدا إياهم بتعويضهم خلال كأس العالم المقبل.



وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة السعودية، أعتذر للجماهير المتابعة لنا، الجماهير التي زحفت لروسيا من أجل مساندتنا، مشيرا إلى أن منتخب مصر أغلبه لاعبون صغار بالسن وليس لديهم خبرات، وهذا أول احتكاك لنا بكأس العالم.



وظهر محمد صلاح وهو في حالة حزن شديد، على الرغم من إحرازه لقب رجل المباراة، وعلى الرغم من تسجيله هدفين خلال مشاركته في مباراتين فقط بالمونديال.