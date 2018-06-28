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كأس العالم

شوبير: حصيلة مؤتمر الجبلاية ضعيفة ومهينة وغير مقنعة ..فيديو

الخميس 28/يونيو/2018 - 02:38 ص
شوبير
شوبير
محمد رشاد
وجه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، انتقادات حادة لاتحاد الكرة، مؤكدًا أن الاتحاد لم يكشف خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه حقيقة الأزمات التي حدثت للمنتخب قبل وبعد مونديال روسيا.

وقال "شوبير"، خلال برنامجه المذاع على فضائية "صدى البلد"، "الملايين كانوا في انتظار المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس إدارة اتحاد الكرة، كانت هناك تغطية غير مسبوقة للمؤتمر من وسائل إعلام محلية ودولية".

وأضاف الإعلامي "المؤتمر لم يقدم إجابات وافية للرأي العام عن أسباب إخفاق المنتخب في مونديال روسيا، لا يختلف أحد على توفير اتحاد الكرة كل متطلبات المنتخب قبل المونديال".

تابع: "الاستياء والحزن ظهرا على وجه صلاح قبل وأثناء وبعد لقاء مصر الأخير في المونديال، صلاح أصبح أيقونة مصرية والحفاظ عليها واجب وطني، وأزمته صاحبها لوغاريتمات تحتاج لتفسير واضح".

وأوضح "شوبير" أن الفوضى والانفلات كانا واضحين بقوة في معسكر المنتخب في روسيا، والتصوير داخل غرف اللاعبين تعتبر كارثة تحتاج لمعاقبة من تسبب فيها.

واستطرد: "المشاركة في كأس العالم تحتاج لتركيز شديد للغاية، يُحسب لشيكابالا عدم إثارته لأي مشكلة رغم عدم مشاركته على الإطلاق، ولكنه كان يستحق المشاركة في جزء من لقاء السعودية الأخير تكريمًا له".

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