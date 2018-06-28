شوبير يفتح النار على لاعبي منتخب مصر بسبب البرامج التليفزيونية ..فيديو

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، نجم النادي الأهلي السابق، لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم بسبب تسجيل بعضهم فيديوهات مع إحدى القنوات الفضائية خلال معسكر المنتخب بكأس العالم بروسيا 2018.





وأضاف «شوبير»، من خلال برنامجه «مع شوبير» عبر قناة «صدى البلد»، أن العائد المادي للاعب في الفيديو الواحد كان 5 آلاف دولار، ولكن يوجد بعض اللاعبين القلائل الذين رفضوا التسجيل منهم شيكابالا ومحمد صلاح.





وعلى الرغم من رفع مبلغ التسجيل مع اللاعبين الذين رفضوا التسجيل إلى 15 ألف دولار إلا أنهم رفضوا التسجيل مع تلك القنوات أثناء معسكر المنتخب بروسيا.





كما أشار الإعلامي أن المدير الفني الفني للمنتخب المصري، هيكتور كوبر، كان مستاء للغاية من تلك التسجيلات، وأبلغ مدير المنتخب بذلك، ولكن "لهيطة" لم يستطيع السيطرة على اللاعبين وأبلغهم بالتسجيل لمدة 5 دقائق فقط.