بعد كليب نمبر وان .. أمير كرارة يفاجئ محمد رمضان باتصال على الهواء.. فيديو

قال الفنان أمير كرارة إن محمد رمضان نجم كبير وله شعبية عظيمة، ويمتاز بشخصية محترمة، وأنه التقى به للمرة الأولى فى حياته الخميس خلال إجازة قصيرة فى الساحل.



وأضاف كرارة خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى أسامه كمال في برنامج "مساء DMC"، أننا فى منافسة جماعية مع جميع الفنانين، وأن موسم رمضان هذا العام ظهرت مسلسلات كثيرة ذات قيمة فنية كبيرة، وأن جميع الفنانين يتنافسون بشكل كبير من أجل المشاهدين، وأنه يوجد فى مصر 100 مليون مواطن ولهم أذواق مختلفة.



جدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في شهر رمضان بمسلسل "نسر الصعيد" من بطولة سيد رجب ودرة ووفاء عامر وعائشة بن أحمد وعايدة رياض ودينا ومحمد حاتم ومحمد عز وباسل الزارو، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.