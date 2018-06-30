ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

بعد كليب نمبر وان .. أمير كرارة يفاجئ محمد رمضان باتصال على الهواء.. فيديو

السبت 30/يونيو/2018 - 03:35 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
اسلام مقلد
قال الفنان أمير كرارة إن محمد رمضان نجم كبير وله شعبية عظيمة، ويمتاز بشخصية محترمة، وأنه التقى به للمرة الأولى فى حياته الخميس خلال إجازة قصيرة فى الساحل.

وأضاف كرارة خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى أسامه كمال في برنامج "مساء DMC"، أننا فى منافسة جماعية مع جميع الفنانين، وأن موسم رمضان هذا العام ظهرت مسلسلات كثيرة ذات قيمة فنية كبيرة، وأن جميع الفنانين يتنافسون بشكل كبير من أجل المشاهدين، وأنه يوجد فى مصر 100 مليون مواطن ولهم أذواق مختلفة.

جدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في شهر رمضان بمسلسل "نسر الصعيد" من بطولة سيد رجب ودرة ووفاء عامر وعائشة بن أحمد وعايدة رياض ودينا ومحمد حاتم ومحمد عز وباسل الزارو، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.

ترشيحاتنا

أستاذ طب الإسكندرية يكشف إسعافات للتعامل مع الأزمات القلبية.. فيديو

مصطفى بكرى: حركة المحافظين الاثنين .. وبيان الحكومة الثلاثاء

استقالة المستشارة المقربة لإيفانكا ترامب

الننى ينعى لاعب الاتحاد السكندرى السابق

وفاة لاعب الاتحاد السكندري السابق خلال مباراة ودية بالمنيا

الأهلي يرفض التفريط في المغربي أزارو

شاهد.. أردوغان يلعب كرة القدم على طريقة عادل إمام في مرجان

شاهد.. السيسي أثناء صلاة الجمعة بالمنطقة الشمالية العسكرية

شاهد.. عمرو عبد الحق عن أزمة مجدي عبدالغني: هقول لجوزك

بعد كليب نمبر وان .. أمير كرارة يفاجئ محمد رمضان باتصال على الهواء.. فيديو

أحمد حسن: عقد رعاية بيراميدز أكبر من الأهلي والزمالك

حكيم يوجه رسالة لـ محمد صلاح في مهرجان بيروت الدولي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات مثيرة وجذابة لـ رانيا يوسف.. صور

وزير الرى يشارك فى حفل اطلاق مشروع بنك الشباب المصرى ..صور

صدى البلد ينشر الملف الأسود لجماعة الإخوان الارهابية بالقليوبية .. اشتباكات واعمال عنف وقطع الطريق السريع بقليوب ومحاولة اقتحام السجون وحرق أتوبيسات النقل العام فى مقدمة الجرائم.. فيديو وصور

شاهد .. المغرب يهزم أنجولا في تصفيات مونديال السلة

إطلالة صادمة وسيئة لـ لطيفة.. صور

فيديو

بعد كليب نمبر وان .. أمير كرارة يفاجئ محمد رمضان باتصال على الهواء.. فيديو
محمد رمضان يعترف لأول مرة: عادل إمام رفض طلبى للتمثيل معه.. فيديو
حضري كريب بالأيس كريم لأطفالك
اكتشفي طريقة تحضير أكواب الشوكولاتة بالكراميل والسوداني
شاهد.. عمرو عبد الحق عن أزمة مجدي عبدالغني: هقول لجوزك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟