آمنه نصير: البرلمان يعد مشروعات قوانين لحماية حقوق المرأة الشرعية

قالت النائبة آمنه نصير ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن هناك توجه من جانب نواب الأحزاب والمستقلين لتقديم مشروعات قوانين خلال الفترة المقبلة خاصه بحقوق المرأة الشرعية ومنها حق المرأى المعيلة والمطلقة وحق الأطفال ، حتى يعيش الأطفال فى مناخ أسرى صحى بعيدا عن الكراهية بين المطلق والمطلقة.



وأكدت نصير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنها ستعلن تأييدها لأى مشروعات قوانين لحماية حقوق المرأة فور الإعلان عن إعدادها ، خاصه وأن المرأى هى نصف المجتمع ، ولابد أن تحصل على حقوقها كامل ، حتى تستطيع أن تؤدى فى المجتمع على اكمل وجه.



وطالبت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بضرورة ان يكون للمجلس القومى للمرأة دور فى إعداد مشروعات القوانين التى تحمى حقوق المرأة فى كل المجالات ، خاصه وان هذه مسئولية المجلس والذى يجب أن يقوم بأداء دوره على أكمل وجه.