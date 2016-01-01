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حوادث

حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مجوهرات من شقة بالخليفة

الأحد 01/يوليه/2018 - 04:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
اسلام مقلد
قررت النيابة العامه، حبس شخصين 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مجوهرات من شقة بالخليفة.

كان قسم شرطة الخليفة قد تلقى بلاغا من موظف بالمعاش باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية هاتف محمول من داخل مسكنه، ولم يتهم او يشتبه فى احد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص المترددين على العقار محل البلاغ امكن التوصل الى ان وراء ارتكاب الواقعة عاملين تم ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة باسلوب " التسلق " تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات.

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