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حوادث

تجديد حبس سائق لحيازته كيلو هيروين في المطرية

الأحد 01/يوليه/2018 - 03:00 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
رامي المهدي
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات لحيازتة كيلو هيروين بقصد الاتجار.

واعترف المتهم أمام النيابة العامه، بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وبمناقشته عن مصدرها، أقر بتحصله عليها من سائقين بذات المنطقة.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية خلال تفقدهم للحالة الأمنية بشارع الكابلات من القاء القبض على سائق بحوزته كيلو هيروين.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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