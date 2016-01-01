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كأس العالم

تعرف على المدرب الأقرب لتولي الإدارة الفنية لنادي الزمالك

الأحد 01/يوليه/2018 - 12:10 ص
صدى البلد
ملك موسى
كشف مصدر بنادي الزمالك عن اقتراب الأوروجوياني خورخي داسيلفا من تولي تدريب فريق الكره الابيض في الموسم الجديد بعدما دخل دائرة الترشيحات خلال الأيام الماضية.

وأكمل المصدر: "نسعى لتخفيض الطلبات المادية للمدير الفني ومحاولة تقليل راتبه السنوي ليقل عن مليون و300 ألف دولار حتى يتناسب مع إمكانيات النادي".

واكد المصدر ان داسيلفا هو المرشح الأبرز في الوقت الحالي وهناك استقرار عليه حتى الآن خاصة وأنه يملك سيرة ذاتية جيدة وشخصيته قويه .

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