الأرصاد : طقس مائل للحرارة على القاهرة

اعلنت هيئة الارصاد الجوية ان اليوم الأحد يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا على كافة الانحاء .



واضافت الهيئة فى بيان لها انه ستقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .



وتكون حالة البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة ٢٤- ٣٥، إسكندرية ٢٣- ٣٠، قنا ٢٤- ٣٨، الأقصر ٢٥- ٣٩، أسوان ٢٦ – ٣٩



