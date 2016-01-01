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أخبار البلد

وزير الصحة تشكل فرقا طبية لمتابعة حالات حادثي البحر الأحمر وسوهاج

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:25 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أجرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مساء أمس السبت، اتصالات هاتفية من أجل تشكيل فرق طبية من أساتذة الجامعات لمتابعة حالات حادثي البحر الأحمر وسوهاج.

وشهد أمس السبت وقوع حادث انقلاب أتوبيس رحلات على طريق بني سويف - الزعفرانة بالبحر الأحمر مما أدى الى وفاة 3 مواطنين واصابة 23 أخرين، فيما اصطدم ميكروباص بسيارة ملاكي بطريق سوهاج - دار السلام (مركز أخميم) في سوهاج أدى إلى مصرع 4 مواطنين واصابة 11 أخرين.

وأجرت وزيرة الصحة اتصالًا هاتفيًا مع الدكتور فتحي خضير عميد كلية طب القصر العيني للتنسيق مع فريق طبي على أعلى مستوى مكون من أساتذة جراحة المخ والأعصاب والعظام بشأن حادث البحر الأحمر، مشيرة أنه على الفور استجاب وقام بالتنسيق مع الدكتور احمد صبحي استاذ جراحة التجميل ومدير مستشفيات جامعة القاهرة حيث تم ارسال الفريق الطبي الى مستشفيات الغردقة العام ورأس غارب المركزي وذلك لمناظرة حالات الحادث، كما وجهت الوزيرة بتشكيل فريق طبي من مستشفى الجونة لمناظرة الحالات، وقالت: "إذا احتجنا إلى نقل الحالات إلى هناك، سيتم نقلها على نفقة وزارة الصحة" وذلك في اطار التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بشأن حادث سوهاج، أن الوزيرة تواصلت مع الدكتور مصطفى عبدالخالق عميد كلية طب سوهاج لتشكيل فريق طبي قدم العلاج لـ9 حالات بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج، وعن باقي الحالات قال إن أحداهما مصابة بكسر في فقرات العمود الفقري، والأخرى بنزيف داخلي بالبطن، والذي استدعى نقلهم فورا إلى المستشفى الجامعي بسوهاج، ويخضعوا للعلاج والملاحظة.

وأكد المتحدث أن الوزيرة أثنت على أداء قيادات وزارة الصحة، والفريق الطبي والعاملين بمستشفيات الوزارة من أطباء وفنيين وتمريض، وتوجهت لهم بخالص الشكر والعرفان مشيرة انهم ليس بجديد عليهم المثابرة ومواصلة الليل بالنهار، لتقديم خدمة طبية لائقة للمريض المصري.

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