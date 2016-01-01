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كأس العالم

فرناندوسانتوس: رونالدو نجم كبير ولديه الكثير ليقدمه

الأحد 01/يوليه/2018 - 04:15 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
أعرب مدرب منتخب البرتغال فرناندو سانتوس عن الحزن لخروج منتخبه من الـ 16 لمونديال روسيا 2018 والخسارة أمام أوروجواي /1-2 /.

وقال سانتوس - في تصريح للصحفيين مساء اليوم، نقلته وكالة الأنباء الأسبانية - "أشكر اللاعبين على الأداء والمجهود فقد غاب عنا التوفيق، ولابد أن نتقبل أحكام كرة القدم وأتمنى التوفيق للفريق واستمرار كريستيانو رونالدو في قيادة "البحارة" فهو نجم كبير ولديه الكثير ليقدمه".

وأضاف: " ثقتى بلاحدود فى رونالدو وأكرر ماسبق وقلته أن لديه الكثير ليقدمه في كرة القدم. هناك بطولة في سبتمبر ودوري الأمم لليويفا ونأمل أن يظل معنا لأنه يساعد الشباب، الذين يحتاجون لقائد ومثل أعلى".

وأكد مدرب المنتخب أن رونالدو يوظف إمكانياته لمصلحة الفريق، ويعرف كيف يلعب كرة جماعية، ومن وجهه نظري لا يوجد لاعب بإمكانه الفوز بمباراة وحده..وأكرر الشكر لجميع اللاعبين على ما قدموه قمنا بما يمكن فعله، لكن لا يوجد انتصار معنوي، فقط النقاط، وعلينا أن نتقدم بالتهنئة لمنتخب أوروجواي".

وأضاف "أوروجواي سجلت هدفين ونحن سجلنا هدفا.. لا يمكن القول إننا ارتكبنا أخطاء، كنا نعلم بأنهم منتخب جيد، كنا مستعدين لمواجهتهم، ونعلم مواطن القوة لديهم في منتصف الملعب وحاولنا التفوق عليهم في الشوط الأول، لم نستطع وحظينا بفرص أكثر في الشوط الثاني، سنحت لنا فرصتان واضحتان للغاية لكننا لم نستغلهما".

ورفض سانتوس، الحديث عن التحكيم، وأكد أن لاعبيه ربما فقدوا التركيز في بعض أوقات المباراة.. وقال "هذه كرة القدم ولابد من تقبل أحكامها".

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