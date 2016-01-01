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أخبار البلد

ننشر استعدادات التعليم لتنفيذ مشروع التعلم في الصفوف الأولى

الأحد 01/يوليه/2018 - 07:50 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي
أصدر الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، تعليمات مهمة لجميع مديري المديريات التعليمية لتنفيذ مشروع التعليم في الصفوف الأولى.

وقال عمر في خطاب رسمي أرسله للمديريات، أنه في إطار تنفيذ خطط فعاليات مشروع التعلم في الصفوف الأولى يتعين على الإدارات والمديريات التعليمية الالتزام باتخاذ الخطوات التالية:

* الانتهاء من خطط توزيع المعلمين وتوزيع الفصول وخطة تدريس المواد الدراسية على المعلمين للعام الدراسي 2018/2019 وتسجيل بيانات وأسماء معلمي الصفوف الاولى طبقًا لخطة التوزيع على قاعدة بيانات الوزارة، من خلال مسئول الحكومة الإلكترونية في المدرسة في موعد أقصاه 5 يوليو 2018.

* تشكيل فريق عمل بكل ادارة تعليمية برئاسة منسق التعلم في الصفوف الأولى (القرائية) وعضوية مسئول التدريب والتواصل في برنامج المعلمون أولًا بالإدارة للقيام بمهام الإشراف على مشروع التعليم بالصفوف الأولي ورياض الأطفال بالمديرية، ويكون الفريق مسئولًا عن تنفيذ كافة الانشطة والفعاليات وتجميع البيانات والوثائق الخاصة بالمشروع وإرسالها إلى اللجنة التنفيذية العليا.

* قيام مديري الإدارات التعليمية بمتابعة تنفيذ البرامج التدريبية والعمل على ازالة المعوقات التي تواجه التنفيذ.

* الابقاء على منسقي التعلم في الصفوف الاولى (القرائية) فى المدارس والإدارات وعدم إلغاء ندبهم ما لم يكن ذلك بسبب قانوني.

* التنبيه على مسئولي الحكومة الالكترونية بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية بالتعاون والتنسيق التام مع منسقي التعليم في الصفوف الاولى.

*تمكين منسقي التعلم في الصفوف الاولى (القرائية) من القيام بالمهام التالية:
تحديد اعداد المستهدفين من البرامج التدريبية الخاصة بالمشروع واخطارهم بموعد ومكان وتوقيت البرنامج التدريبي، وتحديد قائمة البيانات الخاصة بقاعات التدريب المجهزة في كل إدارة تعليمية موضحا بها عنوان القاعة وسعتها التدريبية والتجهيزات المتوفرة بها وتوفير بيانات معلمي الصفوف الأولية ورياض الأطفال طبقًا للخطة الدراسية المعتمدة وتسليمها لمسئول الحكومة الالكترونية بالمدرسة لتسجيلها على قاعدة بيانات الادارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

* يتولى مسئولو التعلم في الصفوف الأولى متابعة تسجيل البيانات وطباعتها واعتمادها من مدير المدرسة وإرسالها لمنسق الإدارة.

* الإشراف على استلام المعلمين لأدلة مشروع التعلم في الصفوف الاولى بالتعاون مع مسئولي المخازن والتوريدات على أن يكون ذلك قبل بدء تنفيذ البرامج التدريبية وتسجيل ذلك في قاعدة البيانات من خلال مسئولي الحكومة الالكترونية بكل مدرسة.

* الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بمشروع التعلم في الصفوف الأولي ورياض الأطفال.

* اختيار المدربين الأكفاء الذين سبق لهم العمل في برامج التعلم في الصفوف الأولى (القرائية).

* موافاة اللجنة التنفيذية العليا للمشروع أعداد المتدربين ونتائجهم في الاختبارات القبلية والبعدية لكل برنامج تدريبي.

* الاشراف على متابعة جودة تنفيذ برامج تدريب التعليم في الصفين الثاني والثالث الابتدائي.

* متابعة مسئولي الحكومة الالكترونية في تسجيل بيانات المتدربين ونتائجهم في الاختبارات القبلية والبعدية لبرامج التعلم في الصفوف الأولى.

* تذليل الصعوبات وحل المشكلات التي تعوق سير العملية التدريبية، واقتراح الحلول البديلة لضمان حسن سير وتنفيذ البرامج التدريبية المختلفى للتعلم في الصفوف الاولى.

* توثيق عملية التدريب وكتابة التقارير الخاصة بها، وموافاة اللجنة التنفيذية العليا للمشروع بتلك التقارير والمستندات مدعومة بالصور.

*متابعة تقييم أثر التدريب المنفذ بالتعاون مع الموجهين ورصد قصص النجاح داخل قاعات التدريب وداخل المدارس.

* رفع تقارير دورية عن أثر التدريب إلى اللجنة التنفيذية العليا للمشروع.

* تقديم الدعم الفني والتدريب على رأس العمل لمعلمي الصفوف الاولى بالاضافة إلى البرامج العلاجية.
ننشر استعدادات التعليم لتنفيذ مشروع التعلم في الصفوف الأولى
ننشر استعدادات التعليم لتنفيذ مشروع التعلم في الصفوف الأولى
ننشر استعدادات التعليم لتنفيذ مشروع التعلم في الصفوف الأولى
ننشر استعدادات التعليم لتنفيذ مشروع التعلم في الصفوف الأولى

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