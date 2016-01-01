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الزراعة: معامل الأسماك بمشروع بركة غليون تحصل على الاعتماد الدولي

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:33 ص
مشروع بركة غليون
مشروع بركة غليون
جمال صلاح الدين
تقدم الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتهنئة إلى الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، بمناسبة اعتماد معاملها من قبل المجلس الوطني للإعتماد "إيجاك"، ما يعد أمرًا مبشرًا لفتح آفاق أوسع لتصدير الأسماك ومنتجاتها الى الخارج.

وأكد وزير الزراعة استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ولاسيما الشركة الوطنية للثروة السمكية والاحياء المائية، بما يأتي في صالح الوطن والمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الشاملة.

ومن جهتها، اعتبرت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة السمكية والداجنة، أن حصول معمل مركز أبحاث التطوير التابع للشركة الوطنية في غليون، على هذا الاعتماد في ذلك الوقت يعد بشرة خير وهدية لأبناء محافظتي كفر الشيخ والبحيرة والمصريين جميعًا في ذكرى 30 يونيو، لافتة إلى أن المعمل تم تقييمه طبقًا للمواصفة الدولية أيزو 17025، بالتزامن مع نجاح مصنع تجهيز وتعبئة الأسماك في التسجيل بالهيئة العامة للخدمات البيطرية كإحدى المنشآت المتوافقة مع متطلبات ومعايير تصدير المنتج السمكي للخارج.

وقالت "محرز" إن ذلك يعد أيضًا نتيجة طيبة للتعاون المثمر بين وزارة الزراعة والشركة الوطنية للثروة السمكية والمشروع القومي لإنتاج وتجهيز وتعبئة الأسماك بمنطقة غليون بمحافظة كفر الشيخ، لافتة إلى أن الوزارة تفخر بالتعاون وتقديم جميع سبل الدعم لدفع المشروعات القومية الإنتاجية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وتذليل جميع العقبات أمام نجاح المشروعات القومية وتوفير جميع الخبرات الفنية لدعم نجاحها.

وتقدمت نائب وزير الزراعة بكل الشكر والتقدير إلى الوفد العلمي من الباحثين بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، والمعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني، والعاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والذين رافقوها أكثر من مرة، لزيارة المشروع، حيث عكفوا طيلة الشهور الماضية على تقديم الاستشارة والمساهمة في انشاء نظام الجودة بمعمل المشروع، وتدريب الكوادر الفنية العاملة فيه، حتى تم بنجاح اجتياز زيارة التقييم لمنح الاعتماد الدولي والحصول على الشهادة الدولية في الاختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية لفحص الأسماك والمياه والأعلاف وعناصر التجهيز والتعبئة.

وأكدت "محرز" أن ذلك الاعتماد يعد خطوة عملاقة تؤهل لتصدير منتج المشروع بالخارج والذي يزيد على الاحتياجات المحلية، ما يرسخ الثقة في سلامة المنتج السمكي للمشروع وصلاحيتها للاستهلاك وكذلك جودتها العالية، والتأكيد على السمعة التصديرية للمنتج المصري.

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