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حوادث

وفاة شاب أشعل النيران في جسده بالشرقية

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:16 ص
اللواء رضا طبلية
اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية
وائل شاهين - محمد الطحاوى
أقدم شاب ثلاثيني على إشعال النيران في جسده بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، ما أدى إلى وفاته.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإشعال "ال. ع"، 32 عامًا، والمقيم بحي سواريه بأبوكبير، النيران بجسده بسبب ضيق الحالة المعيشية.

ولفظ الشاب أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه إثر إصابته بحروق من الدرجة الثالثة، وذلك بعد نقله لمستشفى ههيا للحروق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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