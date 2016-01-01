اليوم .. الحكم فى طعن أبو تريكة والمعزول مرسي على إدراجهم بقوائم الإرهابيين

تصدر محكمة النقض، اليوم الإثنين، حكمها في الطعن المقدم من محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر لكرة القدم السابق و1545 آخرين من بينهم رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جهينة، والرئيس الأسبق محمد مرسى وابناؤه، في القضية التي تحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وذلك على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في يناير العام الماضي بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.



وتضم القائمة أيضا كل من القيادى محمد البلتاجى وأشرف ثابت ومحمد بديع وخيرت الشاطر وأبناؤهما ومرشد الجماعة الأسبق مهدى عاكف وباسم عودة وسعد الكتاتني وعصام سلطان ومحمود غزلان وصفوت حجازى وباكينام الشرقاوى ووليد شرابي وابو العلا ماضي وحسن مالك وحمزة زوبع والاعلامي مصطفي صقر.



يصدر الحكم برئاسة المستشار احمد عمرمحمدين وعضوية المستشارين ناجي بدوي وأشرف فريج وياسر جميل وخالد أبو زيد ومحمد علي وعلي لبيب وبسكرتاريه حاتم عبد الفضيل ومصطفي محمود.



وكان النائب العام قد أرسل مذكرة لمحكمة الجنايات بادراج 1537 شخصا على قوائم الكيانات الارهابية مشفوعة بالمستندات والتحقيقات التي اجرتها فاصدرت محكمة الجنايات قرارا في 12 يناير العام الماضي بإدراجه علي قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا 2017 لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون لسنة 2015 وذلك فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية وكذا القرارين الصادرين في مايو واغسطس 2017 والخاص بإعادة تشكيل لجنة حفظ على أموال المدرجين وتحديد أسمائهم والتي تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان.



