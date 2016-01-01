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كأس العالم

وزير الشباب لبعثة دورة العاب البحر المتوسط: كنتم على قدر المسئولية

الإثنين 02/يوليه/2018 - 12:35 ص
صدى البلد
محمد سمير
استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء أمس الأحد بمطار القاهرة الدولى اللاعبين المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بمدينة "تراجونا" بإسبانيا خلال الفترة 22 يونيو حتى 1 يوليو الجاري.

وهنأ الوزير افراد البعثة المصرية وشكرهم على أنهم كانوا على قدر المسئولية وحافظوا على مركزهم الذى تحقق في الدورة السابقة، وكانوا واجهة مشرفة لمصر، وأن إنجازهم مصدر سعادة للشعب المصرى وأن الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة تدعم كل المتميزين من الرياضيين وكل من يرفع على مصر على منصات التتويج.

كانت البعثة المصرية حققت 45 ميدالية بواقع 18 ميدالية ذهبية و11 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية، وحصلت على المركز الخامس محافظة على نفس ترتيب الدورة السابقة.

الجدير بالذكر أن الفوج قد ضم لاعبي تنس الطاولة وألعاب القوى والملاكمة، وقد كان وزير الشباب والرياضة قد استقبل الفوج الأول من اللاعبين المشاركين فى دورة ألعاب البحر المتوسط بمطار القاهرة عقب عودتهم يوم الثلاثاء الماضي ، فى ألعاب السباحة والقوس والسهم والكاراتيه والمصارعة والسلاح والكانوى والكياك ورفع الأثقال.
وزير الشباب لبعثة دورة العاب البحر المتوسط: كنتم على قدر المسئولية
وزير الشباب لبعثة دورة العاب البحر المتوسط: كنتم على قدر المسئولية
وزير الشباب لبعثة دورة العاب البحر المتوسط: كنتم على قدر المسئولية
وزير الشباب لبعثة دورة العاب البحر المتوسط: كنتم على قدر المسئولية
وزير الشباب لبعثة دورة العاب البحر المتوسط: كنتم على قدر المسئولية

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