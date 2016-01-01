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كأس العالم

شوبير عن كاسبر شمايكل: الأب أسطورة والابن حارس رائع .. فيديو

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:48 ص
كاسبر شمايكل
كاسبر شمايكل
حسن العمدة
علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلى السابق، علي أداء حارس مرمى كاسبر شمايكل حارس مرمى الدنمارك نجل المدير الفني لمنتخب الدنمارك.

قال شوبير عبر برنامجه «مع شوبير» المذاع على قناة صدى البلد، إن كاسبر شمايكل، حارس منتخب الدنمارك، أدى مباراة رائعة أمس أمام المنتخب الكرواتي، رغم خسارة فريقه وتوديعه المونديال.

وتابع ، مثلما كان بيتر شماكيل، أسطورة وقاد منتخب بلاده للفوز ببطولة أوروبا، فإن نجله كاسبر تألق وأكد أننا سنشاهد حارس مرمى رائع الفترة القادمة، مشيرا إلى أن عزاء بيتر شماكيل أمس أن ابنه حصل على لقب رجل المباراة.

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