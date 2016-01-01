تعرف على أسس تطبيق التوكاتسو بالمدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أسس و أهداف تطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية في المدارس المصرية اليابانية.



وتتمثل أسس انشطة (التوكاتسو) وفقًا لما أعلنت الوزارة في :



تحول دور المعلم من مدرس إلى ميسِّر ، حيث لم يعد دور المعلم مجرد تعليم المعارف والمفاهيم الصحيحة حتى يتمكن التلاميذ من الوصول إلى إجابة صحيحة، ولكن تسهيل التعلم الاجتماعي والشعوري للتلميذ من خلال التجربة والخطأ في بيئة الفرد أو المجموعة الصغيرة أو الفصل بالكامل.



كما تقوم فلسفة أنشطة التوكاتسو على أن الفصل أو المدرسة هي المجتمع الصغير وهي المكان الأكثر ملاءمة للطلاب لتطوير المهارات الشخصية والاجتماعية اللازمة عندما يدخلون العالم الحقيقي، حيث يقضي التلاميذ وقتًا كبيرًا معًا في الفصل الدراسي، وهذه الحياة الجماعية هي أساس التوكاتسو لأنها تتطلب من الأعضاء مشاركة المهام، ووضع القواعد، وتجربة القيادة وكذلك التقيد والإلتزام بالنظام.



و تتماشى أنشطة التوكاتسو مع الأنشطة العملية التي يمكن للطلاب إجراؤها في الفصل والمدرسة والتي من خلالها يتخذون موقفًا لبذل قصارى جهدهم، ومن المتوقع أن يقوم المعلمون بتوجيه التلاميذ لاختيار الغايات والأهداف المناسبة في أنشطة التوكاتسو الخاصة بهم والتي تتطلب من التلاميذ تجاوز ما يزيد قليلًا عن حدودهم، ويشجع تحقيق نجاح بسيط فوق نجاح بسيط آخر التلاميذ على اكتساب شعور بالإنجاز، وهو مفتاح التحفيز المستدام.



وتنمي أنشطة التوكاتسو الثقة بشكل أكبر في الطالب: حيث لم يعد من المقبول أن يقوم المعلم بتوجيه التلميذ إلى ما يجب القيام به، ومن ثم يطيعه، وبدلًا من ذلك يتعين على المعلم، تسهيل قدرة التلاميذ على حل المشكلات بحيث يتعلمون اختيار الحل المناسب من تلقاء أنفسهم، مما يسمح لهم بالتعلم من خلال العمل، الأمر الذي يضع مزيدًا من الثقة.



وفي ظل تطبيق أنشطة التوكاتسو ، لا ثواب ولاعقاب ولكن تقييم ذاتي: فهناك عنصر مهم في أنشطة التوكاتسو، وهو التقييم الذاتي، والتي يقوم فيها التلاميذ بأنفسهم بمراجعة ومناقشة السلوكيات الناتجة عن المشاركة في الأنشطة بصفة فردية أو أنشطة مجموعاتهم، وفصلهم. وهذه العملية تجعل التلاميذ يذكرون ما قرروه في وقت سابق وتحسين أدائهم في الآن.



أما عن أهداف انشطة [ التوكاتسو ] ، فهي تستهدف الأنشطة الخاصة (التوكاتسو) تحقيق مجموع من الأهداف من أهمها :

خلق مدرسة تحقق السعادة والفخر ومتعة التعلم ، وتحقيق التنمية الشاملة للطفل (التعليم الشامل للطفل) ، وتنمية الحكم الذاتي والإنتماء والكفاءة لدى الطالب ، وتبني مبادرة المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة .

