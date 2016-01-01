اليوم.. دنيا عبد العزيز ضيفة برنامج "كلام البنات" على TeN

تحل اليوم الاثنين الفنانة دنيا عبد العزيز ضيفة على برنامج "كلام البنات" فى الساعة الثالثة عصرا، والذى تقدمه الإعلامية شيرين حمدى ونرمين شريف على شاشة قناة TeN.



و تتحدث دنيا من خلال البرنامج عن كواليس مشاركتها فى موسم رمضان من خلال مسلسل "رحيم" مع الفنان ياسر جلال والفنانة اللبنانية نور وتتحدث عن الجديد التى تقدمه فى السينما خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن برنامج "كلام البنات" من تقديم كل من نرمين شريف وشيرين حمدى وسارة حنفي، تدور فكرة البرنامج على كل ما تحتاجه الفتيات فى حياتهن اليومية بدءًا من التعليم والصحة مرورًا بالفاشون والأزياء والماكياج.