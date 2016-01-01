تأجيل محاكمة متهمي فض اعتصام النهضة لـ ٣ سبتمبر

اجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سامح سليمان، محاكمة 18 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"لجلسة 3 سبتمبر لاستكمال المرافعة.



وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

