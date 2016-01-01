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كأس العالم

تعرف على قيمة عقد محمد صلاح الخيالى بالثانية والدقيقة والساعة واليوم

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:27 م
محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر المرشدى
نجح نادى ليفربول الإنجليزى فى تمديد عقد هدافه محمد صلاح نجم منتخب مصر اليوم لمدة 5 سنوات مقبلة ليؤكد بقاء الفرعون المصرى فى البريمير ليج ومواصلة رحلة الإبداع والتألق لفخر العرب فى الملاعب الإنجليزية .

ويتقاضى محمد صلاح ما يقرب من 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا وفقا لتقارير الصحافة الإنجليزية من نادى ليفربول .

ويبلغ قيمة عقد محمد صلاح بالجنيه المصرى ما يقرب من 4 ملايين جنيه و695 ألفا و60 جنيها أسبوعيا وما يساوى 670 ألف جنيه 851 جنيها و42 قرشا يوميا و27 ألفا 952 جنيها و14 قرشا فى الساعة و465 جنيها و 86 قرشا فى الدقيقة و7 جنيهات و 76 قرشا فى الثانية الواحدة .

كما يتقاضى محمد صلاح 18 مليونا و776 ألف جنيه شهريا و225 مليونا و312 ألف جنيه سنويا ومليار و126 مليونا و560 الف جنيه فى السنوات الخمس المقبلة .

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