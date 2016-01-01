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أخبار البلد

بالأسماء.. إعادة تشكيل لجنة مراجعة أسعار الخدمات بالمستشفيات الخاصة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 05:02 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
ينشر صدى البلد نتيجة اجتماع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مع لجنة اعادة تسعير الخدمات الطبية والذى أسفر عن إعادة تشكيل لجنة مراجعة أسعار الخدمات المقدمة بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة الصادر بشأنها قرار  508 لسنة 2017 برئاسة الدكتور احمد محيي القاصد مساعد الوزير للطب العلاجي والمشرف علي امانة المراكز الطبية المتخصصة وعضوية كل من الدكتور حسام الخطيب والدكتور علي محروس رئيس ادارة العلاج الحر والمراكز الطبية الخاصة رئيس الادارة المركزية والمالية بهيئة التأمين الصحي والدكتور حسام عبدالغفار امين عام مساعد المستشفيات الجامعية.

وضمت العضوية كذلك الدكتور خالد النوري سيف الاسلام محمود استاذ مساعد التكاليف كلية التجارة جامعة القاهرة والدكتور فريد محرم استاذ التجارة جامعة عين شمس والدكتور سعد امين العضو المنتدب لدار الفؤاد والدكتور رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعة والدكتور هشام عيسي استاذ التحاليل جامعة بني سويف وعماد شنودة استاذ اشعة جامعة القاهرة ومحمد هاني حسين شفا الاورمان وأحمد خليفة ممثلا عن الصحة العالمية .

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