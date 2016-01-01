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فضيحة إخوانية جديدة.. مذيع بقناة الشرق الإخوانية يخطف ابنه.. فيديو

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 11:46 م
صورة الطفل المختطف
صورة الطفل المختطف
هاني حسين
قالت رنا محمد رفاعي، والدة الطفل الذي اختطفه والده منذر عليوة، المذيع بقناة الشرق الإخوانية، إن والد الطفل تركه عندما كان عمره 3 سنوات فقط وسافر خارج مصر.

وأضافت في حوارها مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، قائلة:" انا سورية الجنسية .. وتزوجت في سوريا وانتقلت إلى مصر في عام 2008 .. وأنجبت أبني في 2009 وحدثت خلافات بيننا وكان غير متحمل للمسؤولية .. ثم قرر السفر في 2012 تاركا طفله وزوجته".

وتابعت: " قررت البقاء في مصر لرعاية ابني الذي يعاني من مشكلة في النطق والتركيز ويبلغ من العمر 8 سنوات".

وأكملت: " في أخر يوم امتحان في المدرسة المملوكة لعائلة والده.. لم يعد إلى المنزل وتواصلت مع مشرفة الأتوبيس وقالت لي إنها نقلت الطفل إلى المنزل ولكن ذلك لم يحدث".

وتابعت: "عندما تواصلت مع جد الطفل فوجئت برد فعل غير متوقع منه ولا مبالاة .. وقال لي إنه سيتواصل مع المدرسة لينظر في الموضوع .. وبعد فترة تأكدت أن ابني خطف من المدرسة حتى يرسل إلى والده في تركيا".

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