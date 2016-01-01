أحمد موسى: أبوتريكة كان يعلم هوية الصحفي الإسرائيلي وتعمد التصوير معه.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن محمد أبو تريكة، لاعب منتخب مصر السابق ، كان يعلم هوية الصحفي الإسرائيلي الذي التقط صورة معه، مشيرًا إلى أن الصحفي زميله في قناة بي إن والصورة التقطت من داخل استديوهات القناة بروسيا.





وأضاف "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن أبوتريكة كان يجس النبض بهذه الصورة، والإخوان يدافعون عن هذا التصرف، لكن لو كان شخصًا آخر لهاجموه»، مشيرا إلى أن الإعلام الإسرئيلي يحتفي بصورة أبوتريكة والصحفي الإسرائيلي.



