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كأس العالم

صحيفة أمريكية: مباريات كأس العالم لم تعرف اللعب النظيف

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 09:52 م
صدى البلد
شريف سيد
وصفت صحيفة "يو إس ايه توداي" الأمريكية مباريات كأس العالم روسيا 2018 بالقذرة، وخاصة مباريات دور الـ16، وما وقع في مباراة البرازيل والمكسيك، ومباراة إنجلترا وكولومبيا. 

وقالت الصحيفة الأمريكية إن مباريات كأس العالم قليلاً ما شهدت لعبا نظيفا منذ انطلاقها الشهر الماضي، وحتى انتهاء الدور الـ16 من البطولة. 

وركزت الصحيفة على ما وقع في مباراة المنتخب الإنجليزي ومنتخب كولومبيا، والتي كادت تنتهي بسبب المشاجرات بين اللاعبين، بالإضافة إلى مباراة البرازيل ضد المكسيك، وما قام به نجم السامبا نيمار دا سيلفا من السقوط بشكل مستمر خلال المباراة. 

ونقلت الصحيفة تصريحات مدرب منتخب انجلترا، التي أكد فيها أن فريقه استطاع أن يفهم ما تقوم به بقية الفرق خلال البطولة، من أجل الحصول على التأهل، وهو الأمر الذي يقصد به الضغط على الفريق المنافس والحصول على ضربات حرة وربما ضربات جزاء حتى وإن كانت غير صحيحة، وهو الأمر الذي اعتبرته الصحيفة في غير أخلاق لعبة كرة القدم. 

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