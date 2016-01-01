صحيفة أمريكية: مباريات كأس العالم لم تعرف اللعب النظيف

وصفت صحيفة "يو إس ايه توداي" الأمريكية مباريات كأس العالم روسيا 2018 بالقذرة، وخاصة مباريات دور الـ16، وما وقع في مباراة البرازيل والمكسيك، ومباراة إنجلترا وكولومبيا.





وقالت الصحيفة الأمريكية إن مباريات كأس العالم قليلاً ما شهدت لعبا نظيفا منذ انطلاقها الشهر الماضي، وحتى انتهاء الدور الـ16 من البطولة.





وركزت الصحيفة على ما وقع في مباراة المنتخب الإنجليزي ومنتخب كولومبيا، والتي كادت تنتهي بسبب المشاجرات بين اللاعبين، بالإضافة إلى مباراة البرازيل ضد المكسيك، وما قام به نجم السامبا نيمار دا سيلفا من السقوط بشكل مستمر خلال المباراة.



