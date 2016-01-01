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حوادث

مرور الجيزة: انتشار مكثف للخدمات منعا للتكدسات والكثافات

الخميس 05/يوليه/2018 - 06:33 ص
حملة مرورية
حملة مرورية
مني حسين - أحمد مهدي
تواصل الادارة العامة لمرور الجيزة، حملات الامنية علي الطرق والميادين بالقطاع، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة شن حملات مرورية وحل كافة القضايا المتعلقة بالمشكلات المرورية.

فيما ينتشر رجال المرور علي مدار الساعة بإشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، لحل مشكلات التكدسات المرورية.

كما تشن الادارة حملات مرورية برئاسة اللواء طارق حجاج مدير إدارة مرور الجيزة، في إطار التأكد من ضبط تعريفة السيرفيس، ومنع الانتظار في الاماكن الحيوية والهامة.

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