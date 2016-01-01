الإدارية العليا: هيئة المجتمعات مسئولة عن شروط الراغبين في حجز الوحدات السكنية

أكدت المحكمة الادارية العليا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى المسئولة عن وضع قواعد وشروط لجميع المدن والقرى الجديدة الجديدة للراغبين فى حجز الوحدات السكنية وقطع الأراضي التابعة لها .



جاء ذلك كمبدئ مستخلص للمحكمة من دائرة توحيد المبادئ والتى أصدرت حكمها فى رقم 32155 لسنة 57 ق.ع .



وأضافت المحكمة ان الهيئة ملتزمة بالإجراءات الواردة بالنصوص المنظمة لاختيار من تنطبق عليهم القواعد والشروط، ثم تنتهي إلى عدم أو رفض التخصيص بالنسبة لمن ارتأت عدم أحقيتهم في التخصيص لعدم توفر شروطه في شأنهم، بالاضافة إلى إخطار من ارتأت أحقيتهم فيه لتوفر شروطه بشأنهم بالتخصيص- قرارات رفض أو عدم التخصيص هي قرارات سابقة على التخصيص، وتنفرد الهيئة بها في ضوء القواعد والشروط التي وضعتها وتقوم بتطبيقها.



ومن ثم تتوفر فيها خصائص ومقومات القرارات الإدارية، وتخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، أما بعد تمام التخصيص بموجب إخطار ذوي الشأن به، فإن العقد يكون قد انعقد بالفعل، ولا يعدو إجراء العقد المكتوب بعد ذلك أن يكون إفراغا لما تلاقت عليه إرادة الطرفين في هذا العقد المكتوب الذي يحوى جميع ما تلاقت عليه إرادتهما، ومن ثم فإن المنازعات التي تنشأ بعد التخصيص هي منازعات عقدية.