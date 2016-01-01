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حوادث

السبت.. إغلاق الطريق القادم من التجمع الخامس أمام مرتفعات القطامية

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:46 ص
الطريق الدائري
الطريق الدائري
مصطفي الرماح - أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق الطريق القادم من التجمع الخامس باتجاه الطريق الدائرى بشارع جمال عبدالناصر أمام مرتفعات القطامية ليل يوم السبت الموافق 7 يوليو.

وأضافت فى بيان لها، أنه فى إطار القيام بأعمال الصيانة بشارع جمال عبدالناصر أمام مرتفعات القطامية والتى تستلزم غلق الطريق القادم من التجمع الخامس اتجاه الطريق الدائرى مع عدم غلق مدخل النفق المؤدي إلى الطريق الدائرى اتجاه المعادى خلال فترات الأعمال والتى ستبدأ يوم السبت الموافق 7 يوليو الجارى من الساعة 12,5 حتى الساعة 6 صباحًا.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة باتخاذ اللازم وتعيين الخدمات اللازمة لإرشاد المواطنين ومواجهة أى كثافات مرورية وتسيير حركة المرور بالمنطقة.

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