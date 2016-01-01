شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بصورة مع حمزة

نشرت الفنانة شيرين صوره لها عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام بصحبة طفل رضيع يدعى حمزة.



وعلقت عليها : الأمومة أحلى احساس فى الدنيا مع حمزة، وانهالت عليها التعليقات من متابعيها، فمنهم من هنأها، ومنهم من أبدى دهشته، ومنهم من وجه سؤالا: هل هذا المولود ابنها أم لا؟ حيث إنها لم تفصح في الصورة عن علاقتها به، ولكن تبين لـ"صدى البلد أنه نجل صديقتها.



يذكر أن شيرين قد تزوجت من المطرب حسام حبيب، في شهر أبريل الماضي، بحضور عدد من الأهل والأقارب.







