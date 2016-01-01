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مأذون المشاهير يكشف كواليس الزيجة الأخيرة لرشدى أباظة..فيديو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 04:40 ص
أحمد عبد الحكم
أحمد عبد الحكم
حمزة شعيب
قال الشيخ أحمد عبد الحكم والملقب بمأذون المشاهير، إنه عقد زواج للفنان رشدى أباظة، على ابنة عمه، لافتا إلى أنها كانت آخر زيجة للفنان الراحل قبل وفاته.

وأضاف أحمد عبدالحكم خلال لقائه ببرنامج "مصر النهاردة" تقديم الإعلامية "رشا نبيل" والمذاع عبر قناة "مصر الأولى"،:" أن زواج الفنان لم يستمر طويلا حتى طلبني لتنفيذ إجراءات طلاقه منها.

وأشار إلى أن الفنان الراحل رشدى أباظة له زيجات كثيرة لم تستمر طويلا.

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