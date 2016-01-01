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خيرى رمضان: محمد إيهاب طلب 10 آلاف جنيه للظهور معي.. فيديو

السبت 07/يوليه/2018 - 10:49 م
محمد إيهاب
محمد إيهاب
حمزة شعيب
قال الإعلامى خيرى إن هناك من أفسد مهنة الإعلام بتسعير استضافة كل نجم على حدة، لافتا إلى أنه أصبح هناك ثقافة عامة لدى النجوم بطلب مبالغ مالية كبيرة للظهور التلفزيوني.

وأضاف خيرى رمضان خلال برنامجه "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"،:"البطل الاوليمبى محمد إيهاب طلب 10 آلاف جنيه للظهور الإعلامى، معلقا:" هذا لايقلل من شأن ما حقق إيهاب ولكنها أصبحت ثقافة عامة".

وتابع:" انا مبدفعش للضيوف فى برامجى وهذا مبدئى، مردفا:" اللى عاوز يظهر فى حوار يضيف له أنا معنديش مشكلة لكن اللى عاوز يحسبها بفلوس ميجيش هنا".

وأتم:" اللى خلى محمد إيهاب يطلب هذا المبلغ الشائعات التى تتردد المبالغ الطائلة التى يتقاضها النجوم فى البرامج الأخرى، موضحا:" الإعلاميين هم السبب بتدليلهم النجوم من أجل الظهور معهم لمجرد ساعة واحدة".

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