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الأرصاد: طقس شديد الحرارة بالقاهرة..وشبورة فى الصباح

الأحد 08/يوليه/2018 - 05:58 ص
.الأرصاد: طقس شديد
.الأرصاد: طقس شديد الحرارة بالقاهرة..وشبورة فى الصباح
كريم عاطف
توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء جنوبا نهارا لطيف ليلا .

وحذرت الهيئة فى بيان لها انه ستقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح غربية معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بالقاهرة العظمى 39 والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 ، ومطروح العظمى 31 والصغرى 22 .

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