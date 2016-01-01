شاهد.. السقا فى حفل زفاف الفنان محمد علي رزق

احتفل عدد من نجوم الفن بزفاف الفنان محمد علي رزق داخل أحد فنادق ٦ أكتوبر .



كان ضمن الحضور من نجوم الفن أحمد السقا، محمد ثروت ورامي وحيد والفنانة إيمى سمير غانم، والمنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز، والفنان محمد عز، والمخرج أحمد خالد موسى وإيمان العاصى وإدوارد وسامية الطرابلسى والفنانة تونى ماهر والفنانة إيمان سلامة وهاجر الشرنوبى، والمطرب محمد شاهين والفنان وائل عبدالعزيز والفنان حمزة العيلى، والمخرج خالد جلال والفنانة كارولين عزمى.











