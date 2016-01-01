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كأس العالم

كريستيانو رونالدو ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.. الثلاثاء

الأحد 08/يوليه/2018 - 06:07 م
كرستيانو رونالدو
كرستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي
مايكل عياد
أكدت تقارير صحفية إيطالية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني وافق على عرض يوفنتوس الإيطالي المقدم للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الصيف، ولكنه يريد رفع 50 مليون جنيه إسترليني على رقم الشرط الجزائي الخاص باللاعب والمقدر بـ100 مليون ليصبح ثمن الصفقة 150 مليونا.

وكتبت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية"، تقريرا بعنوان "الثلاثاء يوم رونالدو"، وذلك بعدما أعلن يوفنتوس الإيطالي عن مؤتمر صحفي هام للغاية بذات اليوم، مشيرة إلى أن ذاك اليوم سيكون حاسما جدا، وقد يشهد إعلان صفقة القرن.

ويرغب رونالدو في الرحيل عن صفوف النادي الملكي، واختار يوفنتوس وجهة جديدة له من أجل مزيد من التحديات، وكانت بعض الأنباء تشير في الأيام الماضية إلى أن رئيس الميرنجي يرغب في بيع نجمه بمبلغ أعلى من ذلك.

وأشار التقرير إلى أن المحادثة الأخيرة بين خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، وبيريز أسفرت عن موافقة الأخير على العرض، ويتوقف الأمر الآن على خروج رونالدو للحديث إلى جماهير ريال مدريد في مؤتمر صحفي يؤكد فيه أن رحيله بناء على رغبته الشخصية.

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