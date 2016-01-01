جد طفل الشروق يكشف سبب اختطاف حفيده ..فيديو

كشف المستشار فايز جورج، جد الطفل سامي هشام، المختطف من الشروق، عن سبب اختطاف حفيده، مشيرًا إلى أن الخاطفين، لمسوا حالة يسر مالي لدى الأسرة.





وأضاف "جورج"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن أجهزة الأمن أكدت أن الخاطفين كانوا يرصدون ويتابعون أحفاد الأسرة منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أنه ليس بينه وبين أحد أي عداءات أو خلافات.





وأوضح جد الطفل، أنه طلب من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي الدعاء لحفيده، والحمد لله كل الناس كانت بتدعي برجوع سامي سالم بدون أي أذى.