ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

جد طفل الشروق يكشف سبب اختطاف حفيده ..فيديو

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:25 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
كشف المستشار فايز جورج، جد الطفل سامي هشام، المختطف من الشروق، عن سبب اختطاف حفيده، مشيرًا إلى أن الخاطفين، لمسوا حالة يسر مالي لدى الأسرة.

وأضاف "جورج"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن أجهزة الأمن أكدت أن الخاطفين كانوا يرصدون ويتابعون أحفاد الأسرة منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أنه ليس بينه وبين أحد أي عداءات أو خلافات.

وأوضح جد الطفل، أنه طلب من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي الدعاء لحفيده، والحمد لله كل الناس كانت بتدعي برجوع سامي سالم بدون أي أذى.

ترشيحاتنا

طفل الشروق المختطف: الجناة كانوا يسمحون لي بالصلاة ومكالمة جدي يوميا.. فيديو

ناجي: أسامه نبيه اختار 17 لاعبا أهلاويا في قائمة المنتخب لكوبر.. فيديو

سقوط 40 قتيلا و73 مصابا في انقلاب قطار بتركيا .. فيديو وصور

ضجة على إنستجرام بسبب صورة روجينا في المصيف

لا جديد في قرعة الدوري.. الأهلي يفتتح البطولة بـ الإسماعيلي ويختتمها أمام الزمالك

شاهد.. فرحة أهل طفل الشروق المختطف عقب تحريره

سعودية تدهس رجلا بسيارتها في أول حادث سير لامرأة بتبوك

أحمد موسى يعرض فيديو لرئيسة كرواتيا وهي تغني مع اللاعبين ..فيديو

أحمد موسى يكشف تفاصيل عملية اختطاف طفل الشروق ..فيديو

شاهد.. أحمد ناجي يكشف تفاصيل اختيار الشناوي حارسا لمصر في المونديال

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

كريستيانو رونالدو ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.. الثلاثاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

«الداخلية» تكشف تفاصيل إطلاق سراح طفل الشروق المختطف وضبط الجناة ..صور

شاهد.. سيدات يتجهن للتفصيل والكروشية لمحاربة نار الأسعار

رئيس جامعة القاهرة: الله لا يأخذ بالدعاء وإنما بالعمل والفعل .. صور

فيديو

جد طفل الشروق المختطف: الشرطة وعدت فأوفت وأعادت حفيدي سالما.. فيديو
طفل الشروق: اللي خاطفيني كانوا بيأكلوني فراخ ورز.. فيديو
قفزة خطيرة لـ غادة عبد الرازق في البحر.. فيديو
جد طفل الشروق: 15 ضابطا أقاموا في منزلي حتى تحرير حفيدي.. فيديو
جد طفل الشروق يكشف سبب اختطاف حفيده ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟